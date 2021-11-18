السيد الحوثي: من يستمر في صف العدوان يسيء لبلده في الحاضر والمستقبل

وقد استقبل السيد الحوثي الخميس، وفدا من قبائل مديرية جبل مراد في محافظة مارب.



وخلال اللقاء، دعا السيد عبدالملك قبائل مراد إلى تعزيز حالة الأمن والاستقرار والصلح العام ومنع الثارات والتعاون على حل أي مشاكل داخلية، كما دعا قبائل وأحرار ووجهاء وعقال مراد للمساهمة في حل الإشكالات الداخلية على مستوى المحافظة والبلد بشكل عام.



وحثّ الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب على القيام بواجبهم للاهتمام بمديرية جبل مراد على المستوى الخدمي والإنساني.



وثمّن السيد عبدالملك، دور قبائل وأحرار جبل مراد، مشيدًا بوعيهم ورفضهم الاستمرار في صف العدوان، كما ثمّن أيضا الجهود التي تساهم في تعزيز حالة الإخاء بين أبناء الشعب اليمني.



وأكد السيد الحوثي أن المصلحة العامة والشرف والكرامة هي في الأخوة والتعاون والتفاهم والوقوف ضد الهيمنة والوصاية الخارجية على بلدنا.



وأشار إلى أن قرار الوقوف مع الوطن الذي اتخذته قبائل مراد الوفية قرار وطني وشجاع، وقرار حر وشريف بكل الاعتبارات.



وقال: انه"من يستمر في صف العدوان يسيء إلى بلده وقبائله في الحاضر والمستقبل".