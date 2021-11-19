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الجمعة 19 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:03

بينت يشكر اردوغان خلال اتصال هاتفي

بينت يشكر اردوغان خلال اتصال هاتفي
وقال مكتب بينت، في بيان، إن الأخير شكر إردوغان على مساعدته في الإفراج عن الزوجين، مشيراً إلى أن هذا الاتصال الأول من نوعه بين رئيس وزراء كيان الاحتلال والرئيس التركي منذ عام 2013.

وفي وقت سابق ، بحث إردوغان، مع رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، في اتصال هاتفي، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن إردوغان شدد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية العلاقات التركية ـــ الإسرائيلية من أجل الأمن والاستقرار في منطقة غرب اسيا، مؤكّداً لهرتسوغ «ضرورة إعادة ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتعايش في المنطقة»، وكذلك «تعزيز العلاقات الفلسطينية الصهيونية واستئناف عملية التسوية».

وأشار إردوغان إلى «إمكانية تقليل اختلافات وجهات الرأي» في حال التوصل إلى «تفاهم متبادل حول القضايا الثنائية والإقليمية»، لافتاً إلى أن «الحفاظ على التواصل والحوار بين تركيا وإسرائيل يصبّ في المصلحة المشتركة للجانبين».

من جهتها، قالت رئاسة كيان الاحتلال، في بيان، إن هرتسوغ أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي، وأن المكالمة كانت إيجابية، موضحة أن إردوغان شدد على «أهمية العلاقات بين بلاده وإسرائيل .
مصدر : وكالات
رقم : 964330
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