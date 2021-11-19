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الجمعة 19 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:07

الرئيس المشاط يهنئ سلطان عمان بالعيد الوطني

الرئيس المشاط يهنئ سلطان عمان بالعيد الوطني
وجاء في برقية التهنئة:

بسرور بالغ أبعث لجلالتكم أجمل التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة احتفاﻻت شعبكم الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ٥١ لسلطنة عمان.

إن سياستكم الحكيمة منحت السلطنة التقدير والاحترام من المجتمع العربي والدولي، وحققت لعمان أمنا وسلاما واستقرارا ورخاءً، سائلين الله عز وجل أن يكون لكم عونا في مواصلة مسيرتكم المظفرة.

وننتهز هذه الفرصة لنعبر لكم عن فائق الاحترام والتقدير، مثمنين جهودكم الطيبة والأخوية تجاه أبناء شعبنا اليمني وموقفكم العقلاني الرافض للعدوان على اليمن منذ البداية، وما قدمته عمان من مساعدات وفتح المنافذ للشعب اليمني هي محل تقدير كل يمني.

وإننا على أمل أن تقوى أواصر العلاقة والتبادل التجاري بين البلدين الجارين والشقيقين في المستقبل المنظور بإذن الله تعالى.

كما نأمل أن يثمر دوركم الحكيم في جمع الكلمة على المستوى العربي والخليج(الفارسي)، والذي كان لكم الدور الأبرز فيما يخص بلدنا الحبيب وجهودكم الطيبة الساعية للوصول إلى سلام عادل وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني، مجددين لجلالتكم وشعبكم العزيز عرفان وتقدير شعبنا اليمني لمواقفكم الأخوية الصادقة، متمنين لبلدكم الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والنماء.
رقم : 964332
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