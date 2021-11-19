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الجمعة 19 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:12

العدوان يصعد من غاراته على محافظات يمنية ومتحدث القوات المسلحة يتوعد

العدوان يصعد من غاراته على محافظات يمنية ومتحدث القوات المسلحة يتوعد
وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن طيران العدوان شن خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة جوية توزعت على عدد من محافظات الجمهورية.

ففي أمانة العاصمة شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة ذهبان بمديرية الثورة وشن غارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين.

وفي صنعاء المحافظة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة جربان بمديرية سنحان.

وفي مارب شن طيران العدوان 24 غارة على مديرية صرواح، وشن 11 غارة على مديرية الجوبة.

وفي ذمار شن طيران العدوان غارة على مزرعة أغنام في منطقة سامة بمديرية ميفعة عنس.

وفي الحديدة قام طيران العدوان بشن 7 غارات على مديرية حيس.

وفي صعدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مديريتي كتاف والظاهر.

وفي تعز شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مطار تعز.

وفي الجوف شن طيران العدوان غارتين على مديرية خب والشعف.

وأكد العميد سريع أن تصعيد العدوان الكبير سيكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان، وعليها تحمل نتائجه.
رقم : 964335
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