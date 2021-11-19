بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تبحث مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا، قال بايدن في اجتماع مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو: "هذا أمر نبحثه".



من جهتها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن "الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين بين 4 و20 فبراير 2022، ستقام من دون الجماهير الأجنبية بسبب جائحة كورونا".



وقالت، إنه "سيسمح للجمهور الصيني فقط بحضور المنافسات".



وأضافت: "السماح للمشجعين المحليين بحضور فعاليات الأولمبياد سيسهل نمو الرياضات الشتوية في الصين من خلال منح هؤلاء المتفرجين تجربة أولمبية وبارالمبية مباشرة لنخبة الرياضات الشتوية، مع توفير أجواء مواتية للمواقع الرياضية".