اللواء سلامي يعزي برحيل آية الله مجتهد شبستري

وجاء في بيان أصدره اللواء حسين سلامي: ان رحيل العالم الثوري والمجاهد الصامد آية الله محسن مجتهد شبستري العضو الفاضل في مجلس خبراء القيادة ومجمع تشخيص مصلحة النظام، أثار ألمنا وحزننا الشديد.



وأضاف اللواء سلامي: ان هذه الشخصية الفاضلة والمؤثرة قدمت خدمات جليلة وخالدة وملهمة منذ باكورة النهضة الاسلامية وحتى انتصار الثورة ومن ثم في الميادين المصيرية من تاريخ الجمهورية الاسلامية، في مجالات ترويج القيم والشعائر الاسلامية وخدمة الشعب الايراني العظيم، والتي من شأنها ان تمهد السبل امام جيل الشباب المؤمن والثوري لتشييد صرح الحضارة الاسلامية الحديثة.



وقدم قائد الحرس الثوري التعازي الى قائد الثورة واهالي محافظة اذربايجان الشرقية والحوزات العلمية ورابطة علماء الدين وتلاميذ ومحبي آية الله مجتهد شبستري وخاصة اهل بيته الكرام، سائلا الله تعالى ان يمنح الفقيد الراحل علو الدرجات ومجاورة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله، وأن يمن بالصبر والسلوان على ذويه بهذا المصاب.