الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:15

معارضات في مجلس الشيوخ حول صفقة اسلحة للسعودية

معارضات في مجلس الشيوخ حول صفقة اسلحة للسعودية
قدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية، بحسب موقع سبوتنيك.

وقال بول في بيان هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر.

وأضاف ساندرز في البيان المشترك مع استمرار الحكومة السعودية في شن عدوانها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة.

وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في العدوان على اليمن،

ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.

والصفقة هي أول عملية بيع عسكرية كبيرة للسعودية من قبل إدارة بايدن منذ توليها السلطة، واعتماد سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط للحليف الخليجي.

يذكر أن جو بايدن، جمد مطلع العام الجاري مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.

وجاءت الخطوة على خلفية تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن .
مصدر : وكالات
رقم : 964379
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا تتقدم ثورة اليمن ويتخلف غيرها؟
لماذا تتقدم ثورة اليمن ويتخلف غيرها؟
مفاوضات فيينا.. الكرة باتت في الملعب الأميركي
مفاوضات فيينا.. الكرة باتت في الملعب الأميركي
19 تشرين الثاني 2021
ايران وحقيقة المسارين؛ التصعيد او التهدئة؟
ايران وحقيقة المسارين؛ التصعيد او التهدئة؟
19 تشرين الثاني 2021
الخارجية الايرانية ترد على مزاعم فرنسا والحظر الاميركي الجديد
الخارجية الايرانية ترد على مزاعم فرنسا والحظر الاميركي الجديد
19 تشرين الثاني 2021
نجاح المفاوضات مرهون بالإرادة الجادة للطرف الآخر في رفع الحظر
نجاح المفاوضات مرهون بالإرادة الجادة للطرف الآخر في رفع الحظر
18 تشرين الثاني 2021
السعودية بين الوهابية والتطبيع.. متى تولج في التسوية؟
السعودية بين الوهابية والتطبيع.. متى تولج في التسوية؟
18 تشرين الثاني 2021
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
18 تشرين الثاني 2021
الصدر يرفض مبادرة الحكيم لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية
الصدر يرفض مبادرة الحكيم لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية
18 تشرين الثاني 2021
قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها
قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها
17 تشرين الثاني 2021
مسؤول اماراتي يزور إيران
مسؤول اماراتي يزور إيران
17 تشرين الثاني 2021
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
17 تشرين الثاني 2021
حرب اليمن.. نموذج ساطع للتعاون بين "الدبلوماسية والميدان"
حرب اليمن.. نموذج ساطع للتعاون بين "الدبلوماسية والميدان"
17 تشرين الثاني 2021
هل سيؤدي مؤتمر باريس إلى انتخابات وإنهاء الأزمة في ليبيا؟
هل سيؤدي مؤتمر باريس إلى انتخابات وإنهاء الأزمة في ليبيا؟
17 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني