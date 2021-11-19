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الجمعة 19 تشرين الثاني 2021 ساعة 14:41

برلماني ايراني: لن يُسمح لأميركا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مادام الحظر قائما

برلماني ايراني: لن يُسمح لأميركا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مادام الحظر قائما
واشار محمد حسن أصفري ،في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إلى محادثات مسئولي البلاد مع أطراف الاتفاق النووي وقال: ستجري المفاوضات في 29 نوفمبر ومن الضروري أن تتعرف الأطراف الغربية على آراء وأساليب الحكومة الإيرانية الجديدة ويطلع فريقنا المفاوض على آرائهم.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الايرانية: على الرغم من أن أسلوب المفاوضات قد تغير ، إلا أن مطالب إيران لاتزال ثابتة والتي تتمثل برفع جميع أشكال الحظر والضغوط الاقتصادية.

وأكد أن عودة الولايات المتحدة إلى المفاوضات مشروطة بالتزامها بالاتفاق النووي.

وتابع حسن أصفري: "إذا لم يعد الأميركيون إلى الاتفاق النووي ، فلسنا على استعداد للتفاوض في اطار مجموعة 5 + 1 وسنواصل المفاوضات في إطار 4 + 1 بسبب السياسات التي اعتمدها ترامب لأنها وراء حالة الجمود في الاتفاق.

وشدد عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الايرانية على أن المفاوضات ستجري في أطار 4+1 و"لا يجوز للولايات المتحدة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات حتى تنفذ جميع التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي".
مصدر : وكالات
رقم : 964390
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