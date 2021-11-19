العامري يحمل بلاسخارت المسوؤلية الرئيسية عن تزوير الانتخابات

وقالت المصادر ان “العامري ابلغ بلاسخارت بانها الشخص الاول الذي تعاون على تزوير وتزييف نتائج الانتخابات”.



واضافت المصادر، ان “العامري ابلغ بلاسخارت ان القوى التي تم سرقة اصواتها فاعلة ومؤثرة وجمهورها كبير”.