الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:21

روسيا وبيلاروسيا تنددان بتصرفات بولندا مع المهاجرين

روسيا وبيلاروسيا تنددان بتصرفات بولندا مع المهاجرين
وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان صدر عنها أن بوتين ولوكاشينكو في مكالمتهما الهاتفية الجديدة واصلا مناقشة وضع المهاجرين عند حدود بيلاروس وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء التصرفات القاسية وغير المقبولة من قبل عناصر حرس الحدود البولندي، بما يشمل استخدام القوة المفرطة والوسائل الخاصة بشكل نشط بحق طالبي اللجوء الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي.

ولفت البيان إلى أن الرئيس البيلاروسي أطلع نظيره الروسي على الخطوات التي تتخذها مينسك بغية خفض التوترات وتقديم المساعدات الإنسانية إلى المهاجرين وتفاصيل المكالمة الهاتفية الجديدة التي أجراها مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وذكر البيان أن بوتين ولوكاشينكو أكدا على أهمية تحسين التعامل بين مينسك والاتحاد الأوروبي لتسوية المسألة، مضيفا أن المكالمة تناولت أيضا بعض النواحي المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وبيلاروس.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه بضعة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.
مصدر : وكالات
رقم : 964396
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا تتقدم ثورة اليمن ويتخلف غيرها؟
لماذا تتقدم ثورة اليمن ويتخلف غيرها؟
مفاوضات فيينا.. الكرة باتت في الملعب الأميركي
مفاوضات فيينا.. الكرة باتت في الملعب الأميركي
19 تشرين الثاني 2021
ايران وحقيقة المسارين؛ التصعيد او التهدئة؟
ايران وحقيقة المسارين؛ التصعيد او التهدئة؟
19 تشرين الثاني 2021
الخارجية الايرانية ترد على مزاعم فرنسا والحظر الاميركي الجديد
الخارجية الايرانية ترد على مزاعم فرنسا والحظر الاميركي الجديد
19 تشرين الثاني 2021
نجاح المفاوضات مرهون بالإرادة الجادة للطرف الآخر في رفع الحظر
نجاح المفاوضات مرهون بالإرادة الجادة للطرف الآخر في رفع الحظر
18 تشرين الثاني 2021
السعودية بين الوهابية والتطبيع.. متى تولج في التسوية؟
السعودية بين الوهابية والتطبيع.. متى تولج في التسوية؟
18 تشرين الثاني 2021
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
18 تشرين الثاني 2021
الصدر يرفض مبادرة الحكيم لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية
الصدر يرفض مبادرة الحكيم لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية
18 تشرين الثاني 2021
قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها
قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها
17 تشرين الثاني 2021
مسؤول اماراتي يزور إيران
مسؤول اماراتي يزور إيران
17 تشرين الثاني 2021
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
17 تشرين الثاني 2021
حرب اليمن.. نموذج ساطع للتعاون بين "الدبلوماسية والميدان"
حرب اليمن.. نموذج ساطع للتعاون بين "الدبلوماسية والميدان"
17 تشرين الثاني 2021
هل سيؤدي مؤتمر باريس إلى انتخابات وإنهاء الأزمة في ليبيا؟
هل سيؤدي مؤتمر باريس إلى انتخابات وإنهاء الأزمة في ليبيا؟
17 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني