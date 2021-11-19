الصحة الايرانية: 100 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 5 آلاف و 782 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 69 ألفا و 559 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 893 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 3431 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 759 ألفا و 378 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



وتلقى حتى الآن 56 مليونا و 383 ألفا و 179 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 44 مليونا و 51 ألفا و 743 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 705 ألفا و 196 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 101 مليون و 140 ألفا و118 جرعة.