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الجمعة 19 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:48

رئيس وزراء إثيوبيا يخاطب شعبه وسط 'تهديدات داخلية وخارجية'

رئيس وزراء إثيوبيا يخاطب شعبه وسط
وكتب أحمد عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "في حين أن هناك العديد من النضالات والمضايقات التي قد يتعين علينا مواجهتها، وبينما تواجه الأمة التهديدات الخارجية والداخلية، أطلب من جميع الإثيوبيين الوقوف في وحدة، وركوب الموجة اللحظية العابرة".

وتابع محفزا شعبه: "نحن قادرون على الانتصار إذا وقفنا معا، لقد فعلناها من قبل، وسنفعل ذلك الآن".

وتأتي تغريدة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بعدما صرح جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع".

كما صرح المتحدث باسم الحكومية الإثيوبية، لغسى تولو، اليوم الجمعة، إن الجيش الإثيوبي تمكن من إلحاق هزائم كبيرة بمقاتلي "الجماعات الإرهابية" في عدة جبهات، وتمكن من قتل أكثر من 10 آلاف شخص من عناصر هذه الجماعات، وأشار إلى أنه "تمت دعوة المقاتلين من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية للاستسلام".

وأكدت جبهة تحرير تيغراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.

وأصدرت الإدارة الأمريكية اليوم إنذارا لطياري الرحلات الجوية من وإلى إثيوبيا، على خلفية النزاع العسكري المتواصل في هذا البلد، في حين انتقدت إثيوبيا هذا الإنذار مؤكدة أن رحلات الطيران آمنة وسالمة.

من ناحية أخرى، قالت شركة تصنيع الملابس العالمية "بي في إتش كورب" إنها أغلقت منشآتها في إثيوبيا بسبب "سرعة وتقلب الأحداث المتصاعدة"، في إشارة إلى الحرب بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتيد برس".
مصدر : وكالات
رقم : 964464
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