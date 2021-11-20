وزير الخارجية الإيراني يدين قرار بريطانيا بتصنيف حماس منظمة إرهابية

وقال عبد اللهيان على "تويتر" في وقت متأخر من مساء الجمعة: "ندين قرار بريطانيا إعلان حركة المقاومة الشعبية حماس منظمة إرهابية.. لا يمكن المساس بحقوق الفلسطينيين بتشويه وقلب الحقائق".



وأضاف: "الحل السياسي الوحيد لفلسطين يكمن في إجراء استفتاء بين جميع السكان الأصليين".



وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها "اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" في المملكة المتحدة".



وكتبت على "تويتر"، أن "حماس تحظى بقدرات إرهابية ملموسة، بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة ومنشآت لتدريب الإرهابيين".



من جهتها، انتقدت حركة "حماس" بشدة قرار الحكومة البريطانية حظرها بالكامل في المملكة المتحدة وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها.



وكتبت "حماس" في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة، تعقيبا على إجراءات حظر الحركة: "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".