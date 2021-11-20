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السبت 20 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:13

الأركان ‘‘الإسرائيلية‘‘: صواريخ حماس لا تزال ترهب وتعطل روتيننا اليومي

الأركان ‘‘الإسرائيلية‘‘: صواريخ حماس لا تزال ترهب وتعطل روتيننا اليومي
ووفقاً للمصدر الصحفي، فإنه “بحسب تعليمات رئيس الأركان، من المتوقع أن تقلص الخطة بشكل كبير، في المراحل الأولى من العملية التي ستندلع في قطاع غزة، قدرات المنظمات على إطلاق الصواريخ إلى أي مدى في جميع أنحاء البلاد وعلى نطاق واسع”.

وزعم إنه “من المرجح أن حماس والجهاد، بمساعدة إيران، يعملان على مدار الساعة لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الصواريخ التي تضررت في عملية حارس الأسوار، والعودة إلى نطاق تجارب تطوير الصواريخ إلى الفترة التي سبقت عملية حرس الجدار وما بعدها” حسب قوله.

وأضاف أنه “بالنسبة لحماس، فإن استخدام الصواريخ، على الرغم من النسبة الناجحة لاعتراضات القبة الحديدية، ما زال يسمح لها بتعطيل الروتين اليومي لإسرائيل وترهيب الجمهور. لذلك، في الأشهر الأخيرة، هم يبذلون جهوداً كبيرة جداً لإخفاء الصواريخ، من أجل جعل الأمر صعباً على الاستخبارات الإسرائيلية وجهود الجيش الإسرائيلي الهجومية من الجو والبر والبحر”.
مصدر : وكالات
رقم : 964538
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