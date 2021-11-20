وقالت الا طالباني في تغريدة لها على تويتر خاطبت فيها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر: "الشهيد الصدر (ق . س )مدرسة لنا جميعا ونهج في رفض الظلم والتسامي من اجل العراق وشعبه".وأضافت رئيسة كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي: "سيدنا مقتدى الصدر حفظك الله ، يبدو ان من حولك لايوصلون الحقائق لسماحتكم أبناء الشعب العراقي أولى من العالم ان يشهدوا بنزاهة الانتخابات الانتخابات لم تكن نزيهة ، و وقع فيه ظلم كبير".آلا طالباني للسيد مقتدى الصدر: الانتخابات لم تكن نزيهة ، و وقع فيه ظلم كبير".