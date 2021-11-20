الفصائل الفلسطينية تدعو إلى رفض قرار بريطانيا بحق ‘‘حماس‘‘

وأكدت الفصائل الفلسطينية في ختام الجلسة: أن القرار البريطاني هو توطئة للاحتلال لمواصلة جرائمه



كما حذرت الفصائل من تداعيات القرار الذي اعتبرته استهدافاً لشعب فلسطين وامتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية



وصرحت: على بريطانيا التراجع عن قرارها بحق "حماس" وندعو البرلمان البريطاني إلى عدم التصويت على القرار



ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى رفض قرار بريطانيا بحق "حماس".



كما أعلنت الفصائل الفلسطينية عن إطلاق حملة وطنية ومؤتمر شعبي جامع لرفض القرار البريطاني



ويأتي الاجتماع الطارئ للفصائل غداة إعلان وزيرة الداخلية البريطانية تصنيف حركة حماس ضمن "المنظمات الإرهابية"، في خطوة قوبلت بتنديد شديد ورفض واسع من جميع الفصائل والهيئات والمنظمات الفلسطينية و عدد من البلدان الإسلامية لا سيما إيران، وعدتها استهدافًا مباشرًا للمقاومة والنضال الفلسطيني.