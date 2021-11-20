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السبت 20 تشرين الثاني 2021 ساعة 13:57

مصر تحذر من الآثار المترتبة على نقص المياه الناتج عن سد النهضة

مصر تحذر من الآثار المترتبة على نقص المياه الناتج عن سد النهضة
وذكرت وزارة الموارد المائية والري، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن عبد العاطي، خلال اجتماع عقده مع خبير المياه الأمريكي الحكومي ماثيو باركس بمصاحبة نائب السفير الأمريكي نيكول شامبين وممثلي سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، شدد على أن مصر أبدى "مرونة كبيرة" خلال مراحل التفاوض المختلفة بغية التوصل إلى إتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، غير أن محاولاته العديدة لبناء الثقة لم يقابل بحسن نية من الجانب الأثيوبي.

وقال الوزير: "أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية"، حسب البيان.

وذكر عبد العاطي أن إصرار الجانب الإثيوبي على أن ملء سد النهضة يمثل ضرورة إنشائية ويأتي بغرض توليد الكهرباء مخالف للواقع، متهما أديس أبابا بـ"إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد" ما يتسبب، على حد قوله، في إلحاق أضرار بمصر والسودان تقدر بمليارات الدولارات لمحاولتهما تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الإجراءات الإثيوبية أحادية الجانب.

ولفت الوزير إلى أن "الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع".
مصدر : وكالات
رقم : 964557
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