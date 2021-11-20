زعيما أذربيجان وأرمينيا سيلتقيان في بروكسل

وجاء في بيان، نشر على موقع الوزارة اليوم: "يبدي الجانب الأذربيجاني انفتاحه دائما للحوار السياسي، ولديه موقف إيجابي تجاه هذه الاتصالات. وفي هذا السياق، وافق الجانب الأذربيجاني على اقتراح رئيس المجلس الأوروبي بتنظيم اجتماع بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا في إطار قمة بروكسل".



وأشارت الوزارة إلى أن، رئيس الدولة إلهام علييف عبر مرات كثيرة عن موقف أذربيجان، وذلك في مستوى الحقائق التي ظهرت في فترة ما بعد النزاع، بما في ذلك على المنصات الدولية.



وقالت الوزارة: "نعتقد أن قمة بروكسل والاجتماع المخطط له في إطارها، سيخلق فرصا إضافية في هذا الصدد".