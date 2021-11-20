الأردن: علينا كعرب التوصل لحل لمعالجة أزمة سوريا

كما دعا الصفدي، إلى ضرورة تحديد مصادر التهديد التي تواجهها المنطقة وبحث سبل مواجهتها.



وقال خلال مشاركته في مؤتمر المنامة الأمني في البحرين: “علينا تحديد مصادر التهديد التي نتعامل معها وسبل مواجهتها”.



وأضاف “علينا أن نكون أكثر انخراطا للتوصل لحل أزمات امتدت لفترات طويلة في منطقتنا”.



واعتبر وزير الخارجية الأردني إلى أن “حل الدولتين هو الطريق الوحيد للقضية الفلسطينية، وهو ليس شعارا بل حقيقة”، على حد قوله، وهو ما ترفضه فصائل المقاومة الفلسطينية وتؤكد على تحرير كل شبر من أراضيها وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم التي اغتصبها الاحتلال الاسرائيلي.