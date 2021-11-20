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السبت 20 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:04
موريتانيا تسجل حالتي وفاة و 75 إصابة بكورونا
وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إن المصالح التابعة لها سجلت خلال اليوم الأخير 51 حالة شفاء من الفيروس، مضيفة أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 2014 فحصا جميعها للمتابعة.
مصدر :
وكالات
رقم :
964595
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