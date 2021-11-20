'لبنان القوي': لن نفكّ تفاهمنا مع حزب الله والانتخابات ستقام في 15 ايار

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف الى ان هناك نية لعقد جلسة حكومية لكن لا شيء اكيدا بهذا الإطار، والاستقالة تعود إلى وزير الاعلام جورج قرداحي نفسه، واذا كان الأمر يسهل عملية التقارب مع المملكة العربية السعودية والخليج (الفارسي) فلتحصل المسألة اليوم.



ولفت معلوف في حديث تلفزيوني، الى ان اليوم ليس الوقت بلبنان لفكّ تفاهمنا مع حزب الله وعزل مكوّن أساسي، ونحن مع هذا التفاهم القائم والمستمر.



واوضح معلوف باننا "لسنا بجو أن المجلس الدستوري لن يجتمع لبحث الطعن الذي قدّمناه بتعديلات قانون الانتخاب، وبرأيي أن الانتخابات ستحصل في ٨ أو ١٥ أيار والأرجح في ١٥ أيار".