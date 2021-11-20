الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 تشرين الثاني 2021 ساعة 20:57

عضو بهيئة كبار علماء الازهر: 'المسجد النبوي أفضل من الكعبة والعرش والكرسي'

عضو بهيئة كبار علماء الازهر:
وعلل مفتي مصر السابق ما قاله، بأن "المسجد النبوي الآن يحتوي على القبر الشريف الذي يضم الجسد الطاهر للنبي محمد، مضيفا أن المكان الذي يضم جسد أعظم المخلوقات هو أفضل الأماكن على الإطلاق".

وأشار علي جمعة إلى "قول علماء الدين إن المسجد النبوي هو أفضل بقاع الأرض حتى المسجد الحرام، وحتى الكعبة المشرفة، وإنه أفضل من السماوات حتى العرش والكرسي"، بحسب تعبيره.

وقال جمعة: "هو أفضل البقاع، وهو ثاني مسجد الحرمين الشريفين، اختار موقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة مهاجرا، وشارك في بنائه بيديه الشريفتين مع أصحابه رضوان الله عليهم، وصار مقر قيادته".

وأضاف: "ومنذ ذلك التاريخ وهو يؤدي رسالته موقعا متميزا للعبادة، ومدرسة للعلم والمعرفة ومنطلقا للدعوة".
مصدر : وكالات
رقم : 964610
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود
الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود
انتهاكات حقوق الانسان بالسعودية تثير غضب النواب البريطانيين
انتهاكات حقوق الانسان بالسعودية تثير غضب النواب البريطانيين
20 تشرين الثاني 2021
مؤتمر سوري_روسي لعودة اللاجئين...الأبعاد والدلالات
مؤتمر سوري_روسي لعودة اللاجئين...الأبعاد والدلالات
20 تشرين الثاني 2021
الصحراء الغربية ولعبة الحزم واللين من البرلمان الأوروبي.. من هو المستفيد الأكبر؟!
الصحراء الغربية ولعبة الحزم واللين من البرلمان الأوروبي.. من هو المستفيد الأكبر؟!
20 تشرين الثاني 2021
أمريكا تستبق مفاوضات فيينا باللعب على حبال مهترئة
أمريكا تستبق مفاوضات فيينا باللعب على حبال مهترئة
20 تشرين الثاني 2021
البيت الشيعي يحاول حل مأزق نتائج الانتخابات
البيت الشيعي يحاول حل مأزق نتائج الانتخابات
20 تشرين الثاني 2021
لماذا تتقدم ثورة اليمن ويتخلف غيرها؟
لماذا تتقدم ثورة اليمن ويتخلف غيرها؟
19 تشرين الثاني 2021
مفاوضات فيينا.. الكرة باتت في الملعب الأميركي
مفاوضات فيينا.. الكرة باتت في الملعب الأميركي
19 تشرين الثاني 2021
ايران وحقيقة المسارين؛ التصعيد او التهدئة؟
ايران وحقيقة المسارين؛ التصعيد او التهدئة؟
19 تشرين الثاني 2021
الخارجية الايرانية ترد على مزاعم فرنسا والحظر الاميركي الجديد
الخارجية الايرانية ترد على مزاعم فرنسا والحظر الاميركي الجديد
19 تشرين الثاني 2021
نجاح المفاوضات مرهون بالإرادة الجادة للطرف الآخر في رفع الحظر
نجاح المفاوضات مرهون بالإرادة الجادة للطرف الآخر في رفع الحظر
18 تشرين الثاني 2021
السعودية بين الوهابية والتطبيع.. متى تولج في التسوية؟
السعودية بين الوهابية والتطبيع.. متى تولج في التسوية؟
18 تشرين الثاني 2021
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
18 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني