بكين: الاتفاق النووي هو الحل الوحيد المؤثر للملف النووي الإيراني

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين إن الحفاظ على الاتفاق النووي هو الحل الوحيد للقضية النووية الإيرانية.



وقال ليجيان للصحفيين ردا على سؤال حول التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفقا للموقع الإعلامي لوزارة الخارجية الصينية ، "لقد اطلعت على التقارير ذات الصلة (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)". تأمل الصين أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران من حل الخلافات حول المراقبة والتحقق من خلال الحوار والتشاور على أساس الاحترام المتبادل. كما ندعو جميع الاطراف المعنية للعب دور بناء في هذا الصدد ".



ومن ثم اكد على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي وقال "ان الصين تؤمن دوما بأن الحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه هو السبيل الوحيد المؤثر لحل قضية البرنامج النووي الإيراني".



وأعرب الدبلوماسي الصيني عن أمله في استئناف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي .



وختم تشاو ليجيان بالقول "نأمل أيضا أن تراعي الأطراف المعنية المصلحة العامة ، وتتسم بالعقلانية والانضباط ، وتتجنب تعطيل الجهود الدبلوماسية لدفع المفاوضات قدما".