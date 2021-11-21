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الأحد 21 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:55

الحرس الثوري: وجهنا 9 صفعات للأمريكيين في الخليج

الحرس الثوري: وجهنا 9 صفعات للأمريكيين في الخليج
وأفادت وكالة "تسنيم" ، ان الادميرال علي رضا تنكسيري قال في كلمة له يوم السبت : يجب ان يدرك الشباب أهمية منطقة الخليج الفارسي وان بلادنا تتمتع باهمية جغرافية كبيرة ، وان هذا الامر الهام ادى خلال العام والنصف من الاشتباك مع الامريكان الى توجيه 9 صفعات اليهم و ان وسائل الاعلام لم تنشر العديد منها لحد الان.

وأشار قائد القوة البحرية للحرس الثوري إلى أن إيران تتمتع بأكبر خط ساحلي في جنوب البلاد في الخليج الفارسي وبحر عمان ، وقال: "لا أحد يستطيع تغيير اسم الخليج الفارسي، لأن هذه المنطقة تحمل هذا الاسم منذ سنين طويلة ؛ عند دخول الخليج الفارسي ، "لارك" هي الجزيرة الأولى ، وعندما ندخل في أعماق الخليج الفارسي ، لدينا ثلاث جزر استراتيجية وهي بوموسى و تنب الكبرى و تنب الصغرى ،بحيث عندما تدخل كل سفينة الخليج الفارسي ، يجب أن تمر من أمام جزر بلادنا ؛ بالطبع ، لا تمر أي من السفن الاجنبية عبر هذه المنطقة ؛ لأنه بمجرد دخولهم ، سيواصلون حركتهم عبر الممرات المائية الدولية ولا يدخلون مياهنا.

وأشار الادميرال تنكسيري إلى أن القوة البحرية للحرس الثوري كانت تستخدم صواريخ " اتش واي تو" الصينية القديمة خلال فترة الدفاع المقدس ( 1980 -1988 ) وباستخدام هذه الصواريخ وجهت ايران أول صفعة لناقلة النفط الأمريكية "سنغاري" ومن ثم تم استهداف سفن "سي اور تي سي " و "بريجتون" و "ساموئيل" و تدمير مروحية من قبل مجموعة الشهيد "مهدوي" وتدمير مروحية أخرى بالقرب من جزيرة بوموسي ، وأسر أربعة من مشاة البحرية الأمريكية برفقة كويتيين ، والحالة الأخيرة توقيف ناقلة النفط خلال الشهر الحالي بحيث شكلت صفعات ايرانية وجهت لامريكا ، وبخصوص هذه الناقلة فان الامريكان اخفقوا رغم محاولاتهم.

وفيما يتعلق بتوقيف ناقلة النفط الفيتنامية المنتهكة للقوانين قال : هذه الناقلة كانت تحمل نفطا ايرانيا ، لكنها رفضت تسليم الشحنة الى بلادنا بدعم من الأمريكيين ،بالطبع كانت هذه هي السفينة الثانية التي تم توقيفها والسفينة السابقة لم يتم نشرها من قبل وسائل الإعلام ؛ فلهذا ومن اجل توقيفها ، تم انزال المجموعة الأولى من القوات على ظهر السفينة بواسطو المروحية ودخلت المجموعة الثانية من القوات السفينة بواسطة القوارب السريعة ، الا انه بمجرد أن توجهت السفينة إلى مياه بلادنا ، قامت مدمرتان أمريكيتان بالاقتراب بسرعة من الجناحين الى الناقلة لمنع توجه الناقلة إلى مياه بلادنا.

وشدد الادميرال تنكسيري على أن الأمريكيين لا يدخلون المياه الخاضعة لاشرافنا خوفا من المواجهة مع مقاتلي القوة البحرية للحرس الثوري لافتا الى أن القوة البحرية للحرس الثوري ووزارة الدفاع الايرانية تقومان بانتاج صواريخ بمختلف المديات من 10 إلى 2000 كيلومتر.

وبين قائد القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية أنه سيتم انضمام 3 سفن جديدة إلى هذه القوة خلال العام الايراني الحالي وقال : ان سفينتي الشهيد ناظري بطول 55 مترا و الشهيد قاسم سليماني بطول 65 مترا قيد التصنيع من قبل وزارة الدفاع والحرس الثوري وسفينة أخرى تقوم شركة معرفية بصناعتها مزودة بصواريخ (سطح - جو ) تبلغ مدياتها 300 كيلومترا وبامكانها ان تحمل المروحية على متنها وتبلغ سرعتها 35 عقدة.
رقم : 964694
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