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الاثنين 22 تشرين الثاني 2021 ساعة 14:19

فؤاد حسين: العراقيون يشكلون نسبة 2% من المجتمع السويدي

فؤاد حسين: العراقيون يشكلون نسبة 2% من المجتمع السويدي
وقال رئيس الدبلوماسية العراقية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي ببغداد إن "علاقات العراق مع السويد لا تخص فقط الدعم السياسي المشترك والقضايا الدولية، ولا تخص العلاقات التجارية والاقتصادية، بل تخص العلاقات المجتمعية العريقة".

وذكر حسين في تصريحه أن "الحكومة السويدية دعمت العراق في حربه ضد داعش، إضافة إلى أن المنظمات السويدية كان لها دور مهم في جميع أنحاء العراق"، مشيرا إلى أن "نسبة العراقيين في السويد تشكل 2% من المجتمع السويدي، وهم يلعبون دورا اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا مهما".

وشدد وزير الخارجية العراقي على "أهمية التوصل لتفاهمات مع الجانب السويدي بشأن ملف طالبي اللجوء"، مشيرا إلى "توقيع مذكرة تفاهم مشترك مع السويد".

وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي بدورها أدانت "الهجمات الإرهابية التي حصلت على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأعربت آن ليندي عن تطلعها "إلى المزيد من العمل المشترك مع العراق"، لافتة في السياق إلى أن "السويد قدمت مساعدات للعراق بقيمة مليوني يورو".

وتطرقت وزيرة الخارجية السويدية إلى أزمة اللاجئين أمام حدود بولندا، مشيرة إلى أن "وضع العراقيين على الحدود البيلاروسية مقلق".

وكانت زارة الخارجية العراقية قد أعلنت يوم الأحد، عن وصول وزيرة خارجية السويد آن ليندي إلى بغداد، في زيارة رسمية، مفيدة بأنها ستلتقي رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
مصدر : وكالات
رقم : 964841
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