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الاثنين 22 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:11

1601مرشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

1601مرشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
وبحسب البيانات الرسمية تقدم للانتخابات الرئاسية حتى الان 62 مرشحا، حيث تقدم في الدائرة الانتخابية طرابلس 46 مرشحا لانتخابات الرئاسة، فيما تقدم في الدائرة الانتخابية بنغازي 10 مرشحين.

وفي فرع الإدارة الانتخابية سبها تقدم 6 مرشحين، حتى تاريخ 21 نوفمبر، ومن المقرر أن تغلق المفوضية العليا للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح للرئاسة اليوم 22 نوفمبر.

كما تقدم للانتخابات البرلمانية حتى يوم الأحد 21 نوفمبر، 1534، مرشحا في عموم 13 دائرة انتخابية.

من بين المرشحين 200 امرأة و1334 مرشحا ما بين التنافس العام والخاص.

وبشأن عدد البطاقات المستلمة حتى نهاية اليوم الثاني عشر من توزيع البطاقات أفادت الأرقام الصادرة عن المفوضية، بأن عدد الرجال الذين استلموا بطاقات الانتخاب أكثر من 966 ألف ناخب، فيما بلغ عدد النساء أكثر من 582 ألف.

وبلغ العدد الإجمالي لمن استلموا بطاقة الناخب التي يحق لهم بموجبها الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، مليون و548 ألف و453 ناخبا، حيث بلغت نسبة التويع 54 في المئة.

وتقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما تقدما المستشار عقيلة صالح بأورق ترشحه السبت.

ومن أبرز الأسماء التي تقدمت بأوراقها المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق.

يذكر أن المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه.

وقالت في بيان إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم النظر في صحتها.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا في الـ24 من ديسمبر المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 964850
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