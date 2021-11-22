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الاثنين 22 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:37

الصحة الإيرانية: أكثر من 5 آلاف إصابة و97 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: أكثر من 5 آلاف إصابة و97 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 5 آلاف و427 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و82 ألفا و865 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 840 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3393 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و795 ألفا و60 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 97 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 129.053 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 56 مليونا و830 ألفا و741 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 45 مليونا و115 ألفا و3 أشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 803 آلاف و290 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 102 مليون و749 ألفا و34 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 37 مليونا و887 ألفا و368 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 8 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 58 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 236 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 146 مدينة في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 964854
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