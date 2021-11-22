لبنان تتسلم صورًا للاقمار الاصطناعية لانفجار المرفأ من موسكو

أكد وزير الخارجية والمغتربين ​عبدالله بوحبيب​، "أننا شكرنا ​روسيا​ وقدّرنا عاليًا تسليمنا صورًا للاقمار الاصطناعية، لحادثة ​انفجار مرفأ بيروت​، وسنضعها عند القضاء اللبناني، لكي تساعد في كشف الحقيقة"، موضحًا أن "الصور سنضعها عند القضاء، وهو من يحدد إن كانت ستفيد أو لا، وليس السياسيين".



ولفت، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، من ​موسكو​، إلى أنه "على المستوى الدولي والاقليمي، تشرف في الاطلاع من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خصوصًا على الازمة السورية، مع التأكيد على ان الشعب السوري هو من يحدد مصيره"، مشيرًا إلى "الاهمية المحورية لروسيا الاتحاد، وقدرتها على عودة ​النازحين السوريين​، وتخفيف الاعباء عن لبنان، كما رحبنا بالدور الورسي، المساعد بتواصلنا مع الدول الاقليمية، بما يساعد على الاستقرار الداخلي".



وأعلن بوحبيب "انني وجهت دعوة للافروف لزيارة لبنان، والاطلاع على الاوضاع في لبنان عن كثب"، لافتًا إلى أنه ما زال لدينا علاقات طيبة مع ​دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي، وهناك نوع من التشاور الدائم، لكي نتوصل إلى حوار، والمشاكل لا تحل إلا بالحوار، والاملاء يمنعنا من اجراء الحوار، وهناك مسائل كثيرة عالقة بيننا وبين دول مجلس التعاون، ليس فقط مسألة وزير الاعلام ​جورج قرداحي​.



وأكد، في حديثه عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أن "لبنان يصرّ على حقّه، ولن يتنازل عن ما هو له في ما يتعلّق بترسيم الحدود البحرية، والمحاولات الأميركية لم تنجح بعد في تقريب وجهات النظر، ولكننا إتفقنا مع الممثل الأميركي آموس هوكشتاين، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، أن يعود مع إقتراحات، بعد لقائه الجانب الاسرائيلي".



وحول العلاقات اللبنانية الروسية، ذكر "أنني لست بطريق أن أقوم ب​سياسة​ خارجية لوحدي، بل الحكومة من تحدد السياسة الخارجية، والحكومة موافقة على توسيع العلاقات مع الجميع، والحكومة بحاجة لذلك".