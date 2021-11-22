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الاثنين 22 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:44

الامارات تروج للصناعات الاسرائيلية بينها الخمور

الامارات تروج للصناعات الاسرائيلية بينها الخمور
وأشار الموقع إلى توطد التعاون بين الإمارات و"إسرائيل" كنتيجة لاتفاقية التطبيع المبرمة بينهما منتصف سبتمبر/أيلول 2020، مؤكدا ان ناشطين في فانكوفر ممن كانوا ضمن حملة مقاطعة إسرائيل، لفتوا الى أن الإمارات باتت سوقا للخمور المنتجة في مصانع بالمستوطنات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل ساقت الناشطة الاسرائيلية الناشطة المؤيدة للحقوق الفلسطينية ماريون قواص،امثلة على ارتفاع وتيرة التعاون بين الجانبين، مشيرة إلى تقديم شركة موانئ دبي العالمية عطاءات لبناء موانئ في مدينة حيفا، وافتتاح شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) الإسرائيلية -التي تنتج طائرات مسيرة مسلحة وتقنيات للمراقبة- فرعا لها في الإمارات.

كما أشارت ماريون قواص إلى تصريحات لمسؤولة في وزارة المالية، بأن حجم التعاون الاقتصادي بين "إسرائيل" والإمارات يمكن أن يرتفع من ملياري دولار إلى 6.5 مليارات دولار، معتبرة أن السماح لهذا التعاون بأن ينمو أكثر يعني أنه لا توجد حواجز أمام التجارة، وأن هذا يعني أيضا أن انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي الذي يمنع استغلال شعب محتل أمر لا يهم الإمارات، وكذلك التاريخ الدموي الملطخ للصناعة العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوردت ماريون قواص تصريحات لرئيس غرفة تجارة دبي، قال فيها إن استيراد سلع مصنعة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة يدعم الاقتصاد الفلسطيني، معتبرة ذلك وقاحة من قبل المسؤول الإماراتي.

وخلصت الناشطة قواص إلى أن التربح من جرائم الحرب والفصل العنصري الإسرائيلي هو خطأ أخلاقي، ويعد مساعدة وتحريضا على نهب الممتلكات والموارد الفلسطينية.
مصدر : وكالات
رقم : 964872
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