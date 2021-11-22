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الاثنين 22 تشرين الثاني 2021 ساعة 16:50

وفاتان و250 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

وفاتان و250 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن واحدة من حالتي الوفاة سُجلت في غزة، والأخرى في جنين.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو الآتي: "طوباس 6، الخليل 47، بيت لحم 20، جنين 19، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 31، طولكرم 5، نابلس 10، سلفيت 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 105".

وأضافت الكيلة أنَّ نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3 في المائة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7 في المائة، ونسبة الوفيات 1 في المائة من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 40 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضا، بينهم تسع حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.
مصدر : وكالات
رقم : 964875
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