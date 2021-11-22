العامري: إلغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغييراً جذرياً بنتائج الانتخابات

وخلال لقائه وفداً من الجبهة التركمانية برئاسة حسن توران في مكتبه بالعاصمة بغداد، أوضح العامري أنّ "ذلك يعني أنّ 10000 محطة ستلغى، وهو رقم يشكل ما نسبته 18% من مجموع المحطات بالعراق التي يصل عددها إلى 55 ألف محطة".



وأضاف: "هذه الأرقام وغيرها هي أرقام كبيرة ومؤثرة من شأنها أن تحدث فارقاً كبيراً وتغييراً جذرياً في نتائج الانتخابات".



كما وأكّد الطرفان أن "المخالفات وسوء إدارة المفوضية للعملية الانتخابية أسهم في إحداث فوضى عارمة للوضع السياسي".



هذا وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أن "تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني معتبر قانوناً"، فيما أشار إلى استمرار التحقيق بملفي اغتيال رئيس الوزراء واستهداف المتظاهرين في محيط الخضراء.