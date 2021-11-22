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الاثنين 22 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:22

الحوثي: العدوان على اليمن أمريكي بامتياز

الحوثي: العدوان على اليمن أمريكي بامتياز
في كلمة له خلال مشاركته في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها العاصمة صنعاء اليوم الاثنين، قال الحوثي: إن أمريكا هي أساس العدوان على بلدنا والشريك الأكبر في العدوان والحصار لبلدنا، مؤكداً أنها وراء الشر في بلدنا وهي التي تقتل وتدمر في اليمن.

وأضاف: أن أمريكا هي العدو للشعب اليمني وستبقى عدونا باستمرار، ومشيراً إلى أننا "لا نراها إلا قشة".

وأوضح الحوثي أنه لولا أمريكا لما كان هناك عدوان على بلدنا فهي من أعلنت منذ اليوم الأول سحب سفارتها ودعت الدول لسحب السفراء من صنعاء.

ولفت إلى أن أمريكا التي تدعي الحرية والديمقراطية تعمد إلى حجب المواقع الإخبارية للمسيرة وغيرها، موضحاً: "خضنا حوارات واكتشفنا أنهم ليسوا جادين فحواراتهم فقط استكشافية".

وأشار إلى أن أمريكا هي التي تقتل الشعب اليمني وتدمر البنية التحتية منذ سبع سنوات، مؤكداً أنه لولا الدعم الأمريكي ما استطاعت دول العدوان فعل شيء.

وتابع ساخراً: "السعودية لا تستطيع أن تصنع حتى الطائرات الورقية فضلاً عن صناعة طيران إف 15 وإف 16"، موضحاً أن الشعب اليمني لا يبالي بالصراخ الأمريكي وهو ثابت في مواقفه.

وخاطب محمد علي الحوثي الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: "إن أي عقوبات تفرضونها لا تؤثر علينا ولا قيمة لها".

ونوه إلى أن "الحظر الجوي والبحري يستهدف المواطن اليمني، أما نحن فلا نخرج أصلاً إلى خارج اليمن ولا يوجد لدينا أي شيء خارج البلد ولا نملك شيء حتى في صنعاء".

وذكر أن الحصار المفروض على بلدنا تفرضه الفرقاطات والسفن الأمريكية، متسائلاً بقوله: "لماذا تمنعون وصول سفننا من الوصول إلى ميناء الحديدة وتغلقون مطار صنعاء ولماذا توقفون التحويلات النقدية؟".

واختتم عضو السياسي الأعلى محمد الحوثي بقوله: "لسنا أصحاب شركات ولا أرصدة وإيقاف الحوالات فقط يضر بالمواطن اليمني، وأن أي عقوبات لا تؤثر علينا لأننا لا نملك شيء ولن تحققوا شيء".
رقم : 964898
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