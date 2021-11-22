طهران تستضيف يوم الثلاثاء المؤتمر الثاني للمجمع العالمي للمستضعفين بموضوع اليمن

وفي حديث صحفي قال أمين المجمع العالمي للمستضعفين، ان المؤتمر الثاني للمجمع العالمي للمستضعفين يعقد يوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تحت موضوع "اليمن، محور التغيير والايمان بالذات في العالم الاسلامي"، في قاعة المؤتمرات الدولية من الساعة 8:30 الى 11:30 بتوقيت طهران (5:00 الى 8:00 بتوقيت غرينتش).



وأضاف محمد علي مؤمنيها: ان هذا المؤتمر يعقد بمشاركة المسؤولين المدنيين والعسكريين والمفكرين والباحثين من داخل ايران وخارجها، إضافة الى ضيوف من جبهة المقاومة.



وتابع: سيلقي كل من الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام والمسلمين حميد شهرياري، وسفير اليمن لدى طهران ابراهيم محمد الديلمي، وممثل حركة الجهاد الاسلامي في طهران ناصر ابوشريف، ومحمد حسيني مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية، وأمين العاصمة طهران علي رضا زاكاني كلمات في هذا المؤتمر.