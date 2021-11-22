الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 تشرين الثاني 2021 ساعة 19:29

طهران تستضيف يوم الثلاثاء المؤتمر الثاني للمجمع العالمي للمستضعفين بموضوع اليمن

طهران تستضيف يوم الثلاثاء المؤتمر الثاني للمجمع العالمي للمستضعفين بموضوع اليمن
وفي حديث صحفي قال أمين المجمع العالمي للمستضعفين، ان المؤتمر الثاني للمجمع العالمي للمستضعفين يعقد يوم الثلاثاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تحت موضوع "اليمن، محور التغيير والايمان بالذات في العالم الاسلامي"، في قاعة المؤتمرات الدولية من الساعة 8:30 الى 11:30 بتوقيت طهران (5:00 الى 8:00 بتوقيت غرينتش).

وأضاف محمد علي مؤمنيها: ان هذا المؤتمر يعقد بمشاركة المسؤولين المدنيين والعسكريين والمفكرين والباحثين من داخل ايران وخارجها، إضافة الى ضيوف من جبهة المقاومة.

وتابع: سيلقي كل من الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية حجة الاسلام والمسلمين حميد شهرياري، وسفير اليمن لدى طهران ابراهيم محمد الديلمي، وممثل حركة الجهاد الاسلامي في طهران ناصر ابوشريف، ومحمد حسيني مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية، وأمين العاصمة طهران علي رضا زاكاني كلمات في هذا المؤتمر.
رقم : 964904
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
العراق يجدد موقفه الرافض
العراق يجدد موقفه الرافض 'للتطبيع مع الكيان الصهيوني'
22 تشرين الثاني 2021
کواليس إعلان بريطانيا حماس منظمةً إرهابيةً
کواليس إعلان بريطانيا حماس منظمةً إرهابيةً
22 تشرين الثاني 2021
الإمارات العربية المتحدة، سوق رئيسي للسلاح الإسرائيلي
الإمارات العربية المتحدة، سوق رئيسي للسلاح الإسرائيلي
22 تشرين الثاني 2021
ما هي خيارات السعودية للخروج من المستنقع اليمني؟
ما هي خيارات السعودية للخروج من المستنقع اليمني؟
22 تشرين الثاني 2021
القدس في قلب المواجهة.. تفاصيل رسالة "حماس" إلى الصهاينة!
القدس في قلب المواجهة.. تفاصيل رسالة "حماس" إلى الصهاينة!
22 تشرين الثاني 2021
الحرس الثوري: وجهنا 9 صفعات للأمريكيين في الخليج
الحرس الثوري: وجهنا 9 صفعات للأمريكيين في الخليج
21 تشرين الثاني 2021
الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود
الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود
20 تشرين الثاني 2021
انتهاكات حقوق الانسان بالسعودية تثير غضب النواب البريطانيين
انتهاكات حقوق الانسان بالسعودية تثير غضب النواب البريطانيين
20 تشرين الثاني 2021
مؤتمر سوري_روسي لعودة اللاجئين...الأبعاد والدلالات
مؤتمر سوري_روسي لعودة اللاجئين...الأبعاد والدلالات
20 تشرين الثاني 2021
الصحراء الغربية ولعبة الحزم واللين من البرلمان الأوروبي.. من هو المستفيد الأكبر؟!
الصحراء الغربية ولعبة الحزم واللين من البرلمان الأوروبي.. من هو المستفيد الأكبر؟!
20 تشرين الثاني 2021
أمريكا تستبق مفاوضات فيينا باللعب على حبال مهترئة
أمريكا تستبق مفاوضات فيينا باللعب على حبال مهترئة
20 تشرين الثاني 2021
البيت الشيعي يحاول حل مأزق نتائج الانتخابات
البيت الشيعي يحاول حل مأزق نتائج الانتخابات
20 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني