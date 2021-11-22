مفاوضات فيينا.. وأبرز المحاور التي ستركز عليها طهران

وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة سعيد خطيب زاده: لطالما اوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني معنا وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لاغراض سياسية.



واشار خطيب زادة اليوم الاثنين في تصريح صحفي الى وصول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي الى طهران مساء اليوم قائلا: حاولنا دائمًا الحفاظ على علاقتنا مع الوكالة الذرية في إطار إجراءات الوكالة، معربا عن امله بأن تكون زيارة غروسي لطهران بناءة مثل سابقاتها.



وتابع متحدث الخارجية: لطالما اوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني معنا وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لاغراض سياسية ولتمرير اجندتها، مضيفا: من الطبيعي أن نتخذ قراراتنا في اطار التطورات وعلى اساس الظروف الراهنة.



واكد : نطالب بضمانات بشأن رفع الحظر الجائر عن الشعب الايراني وعلى واشنطن أن تقدمها بمحادثات فيينا.



وقال المتحدث باسم الخارجية :ايران تؤكد على الذهاب بجدية الى المفاوضات، داعيا الولايات المتحدة بان تعود الى الطريق الصحيح، مضيفا: رسائل الإدارة الأمريكية متناقضة ولا تزال تعتمد على سياسة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.. ذهب ترامب لكن مصنع التلفيق ما زال قائما.



كما علق خطيب زاده على تصريحات المسؤولين الفرنسيين واتهاماتهم لإيران قائلا: بالنسبة للمواقف الإعلامية، فالبعض يخطئ في التقدير أو يحاول تبديل المجرم بالمتهم. لكن من الأفضل التركيز على جعل مفاوضات فيينا جادة.



واشار الى صمت بعض الدول ازاء الأعمال التخريبية والإرهابية التي قام بها الكيان الصهيوني في إيران، مضيفا: ان الوكالة الذرية تعلم جيدا ان هذه الاعمال اثرت بشکل کبیر على بعض الجوانب الفنية لبرنامجنا النووي، لافتا انه تتم متابعة هذه القضية في إطار العمل بين ايران والوكالة.



وفي هذا الصدد قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص زيارته لطهران ، إنه يأمل أن تكون نتيجة هذه الزيارة خلق قناة حوار مباشر لاستئناف الأنشطة الضرورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.



وكتب رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، في تغريدة على تويتر عن زيارته لطهران: سأسافر اليوم إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين ومعالجة قضايا مهمة في إيران. آمل أن أتمكن من إنشاء قناة مثمرة وتشاركية للحوار المباشر حتى تتمكن الوكالة من استئناف أنشطة التحقق الضرورية في هذا البلد.



من جهته أكد مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن الجمهورية الاسلامية ستواصل أنشطتها النووية وفق بنود في الاتفاق النووي، موضحا أنه لا سبب يدعو طهران للتراجع عن سياساتها ما لم يلتزم الطرف الآخر بالاتفاق.



وقال باقري: إنه لا خيار للولايات المتحدة سوى تقبّل الواقع الجديد، وإن العودة للاتفاق النووي تتطلب إرادة سياسة أميركية وأوروبية، متسائلا عن جدوى وجود الأوروبيين في التفاوض ما لم يستقلوا بقراراتهم عن واشنطن.







