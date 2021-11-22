اليمن.. وتظاهرة شعبية ضد الهيمنة الأمريكية

وأفادت مصادر محلية ان أعدادا غفيرة من المتظاهرين شارکوا في التظاهرات التي اقيمت في تعز تحت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار"، رافعين الأعلام اليمنية وشعارات الحرية الرافضة للهيمنة الأمريكية.



وأشارت المصادر ان التظاهرات، بدأت في صعدة وتزامنت معها مسيرات مشابهة في محافظة تعز ومحافظة عمران ومحافظة البيضاء ومحافظة ريما وعدد اخر من المدن اليمنية.



وأکدت ان هذه المسيرات سوف تتوج بمسيرة کبری في العاصمة اليمنية صنعاء عصر اليوم بتوقيت اليمن.



وعلت الهتافات والشعارات المنددة بالدور الأمريكي في العدوان على اليمن،في تلك التظاهرة في صنعاء ومثلها في محافظات أخرى تعالت فيها الصيحات الساخطة ضد مواقف أمريكا إزاء اليمن وتصعيدِها الأخير على المسارين العسكري والاقتصادي.



وبحسب ما قالت مصادر من تلك التظاهرة فإن برأيي الجماهير اليمنية انعكست مواقف واشنطن تصعيداً وجرائمَ في الميدان، ومن ذلك تكثيفُ الغارات الجوية وإعدامُ الأسرى في الساحل الغربي.



التظاهرات الشعبية التي حملت شعار "أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار" أكدت فيها الخطاباتُ والبياناتُ أن إعلان الحرب على اليمن من واشنطن، دليلٌ دامغٌ أنها صاحبة القرار عبر أدوات تنفيذية، وهي من تواصل مدّهم بما يحتاجونمن دعم لوجستي وسلاح وغطاء سياسي.



وفي هذا الصدد أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن العدوان على اليمن أمريكي بامتياز، وأن واشنطن هي من تقف خلف العدوان، وما السعودية والإمارات غير دمى بيد الأمريكي والإسرائيلي.



في كلمة له خلال مشاركته في المسيرة الجماهيرية الحاشدة بالعاصمة صنعاء قال الحوثي: إن أمريكا هي أساس العدوان على بلدنا والشريك الأكبر في العدوان والحصار لبلدنا، مؤكداً أنها وراء الشر في بلدنا وهي التي تقتل وتدمر في اليمن.



وأضاف: أن أمريكا هي العدو للشعب اليمني وستبقى عدونا باستمرار، ومشيراً إلى أننا "لا نراها إلا قشة".



وأوضح الحوثي أنه لولا أمريكا لما كان هناك عدوان على بلدنا فهي من أعلنت منذ اليوم الأول سحب سفارتها ودعت الدول لسحب السفراء من صنعاء.



ولفت إلى أن أمريكا التي تدعي الحرية والديمقراطية تعمد إلى حجب المواقع الإخبارية للمسيرة وغيرها، موضحاً: "خضنا حوارات واكتشفنا أنهم ليسوا جادين فحواراتهم فقط استكشافية".



وأشار إلى أن أمريكا هي التي تقتل الشعب اليمني وتدمر البنية التحتية منذ سبع سنوات، مؤكداً أنه لولا الدعم الأمريكي ما استطاعت دول العدوان فعل شيء.



وتابع ساخراً: "السعودية لا تستطيع أن تصنع حتى الطائرات الورقية فضلاً عن صناعة طيران إف 15 وإف 16"، موضحاً أن الشعب اليمني لا يبالي بالصراخ الأمريكي وهو ثابت في مواقفه.



وخاطب محمد علي الحوثي الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً: "إن أي عقوبات تفرضونها لا تؤثر علينا ولا قيمة لها".



ونوه إلى أن "الحظر الجوي والبحري يستهدف المواطن اليمني، أما نحن فلا نخرج أصلاً إلى خارج اليمن ولا يوجد لدينا أي شيء خارج البلد ولا نملك شيء حتى في صنعاء".



وذكر أن الحصار المفروض على بلدنا تفرضه الفرقاطات والسفن الأمريكية، متسائلاً بقوله: "لماذا تمنعون وصول سفننا من الوصول إلى ميناء الحديدة وتغلقون مطار صنعاء ولماذا توقفون التحويلات النقدية؟".



واختتم عضو السياسي الأعلى محمد الحوثي بقوله: "لسنا أصحاب شركات ولا أرصدة وإيقاف الحوالات فقط يضر بالمواطن اليمني، وأن أي عقوبات لا تؤثر علينا لأننا لا نملك شيء ولن تحققوا شيء".



المسيرات الاحتجاجية في صنعاء وبقيةِ المدن اليمنية، أكدت أن الإمعانَ في استمرار الحصار والعدوان لا بد أن يواجه بتصعيد أكبر ومزيدمن الضربات الموجعة، مباركةً انتصاراتِ الجيش واللجان الشعبية، ومتعهدةً برفد الجبهات حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية.

ويقول المتظاهرون ان رهان التحاف السعودي على الدعم الاميركي، بانه رهان فاشل، وان خضوعه لها سيكلفه كثيراً مستهجنين مواقف واشنطن، معا زعمها دعم عملية السلام بموازاة تصعيدها الاخير.