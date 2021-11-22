الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 22 تشرين الثاني 2021 ساعة 20:58

أردوغان: تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية

أردوغان: تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية
جاء ذلك في خطاب ألقاه، الإثنين، عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في باقي المجالات".

وأوضح أردوغان أن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والإنتاج والتوظيف، مبينا أن القدرة التنافسية في سعر الصرف تؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والعمالة.

وأضاف أن تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، وأن أنقرة مصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم.

وتابع قائلا: "مصممون على فعل ما هو صحيح ومفيد لبلدنا من خلال التركيز على الاستثمار والإنتاج والتوظيف وسياستنا الاقتصادية الموجهة نحو التصدير".

وأردف: "لن نسمح للانتهازيين الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء".
مصدر : وكالات
رقم : 964923
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
العراق يجدد موقفه الرافض
العراق يجدد موقفه الرافض 'للتطبيع مع الكيان الصهيوني'
22 تشرين الثاني 2021
کواليس إعلان بريطانيا حماس منظمةً إرهابيةً
کواليس إعلان بريطانيا حماس منظمةً إرهابيةً
22 تشرين الثاني 2021
الإمارات العربية المتحدة، سوق رئيسي للسلاح الإسرائيلي
الإمارات العربية المتحدة، سوق رئيسي للسلاح الإسرائيلي
22 تشرين الثاني 2021
ما هي خيارات السعودية للخروج من المستنقع اليمني؟
ما هي خيارات السعودية للخروج من المستنقع اليمني؟
22 تشرين الثاني 2021
القدس في قلب المواجهة.. تفاصيل رسالة "حماس" إلى الصهاينة!
القدس في قلب المواجهة.. تفاصيل رسالة "حماس" إلى الصهاينة!
22 تشرين الثاني 2021
الحرس الثوري: وجهنا 9 صفعات للأمريكيين في الخليج
الحرس الثوري: وجهنا 9 صفعات للأمريكيين في الخليج
21 تشرين الثاني 2021
الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود
الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود
20 تشرين الثاني 2021
انتهاكات حقوق الانسان بالسعودية تثير غضب النواب البريطانيين
انتهاكات حقوق الانسان بالسعودية تثير غضب النواب البريطانيين
20 تشرين الثاني 2021
مؤتمر سوري_روسي لعودة اللاجئين...الأبعاد والدلالات
مؤتمر سوري_روسي لعودة اللاجئين...الأبعاد والدلالات
20 تشرين الثاني 2021
الصحراء الغربية ولعبة الحزم واللين من البرلمان الأوروبي.. من هو المستفيد الأكبر؟!
الصحراء الغربية ولعبة الحزم واللين من البرلمان الأوروبي.. من هو المستفيد الأكبر؟!
20 تشرين الثاني 2021
أمريكا تستبق مفاوضات فيينا باللعب على حبال مهترئة
أمريكا تستبق مفاوضات فيينا باللعب على حبال مهترئة
20 تشرين الثاني 2021
البيت الشيعي يحاول حل مأزق نتائج الانتخابات
البيت الشيعي يحاول حل مأزق نتائج الانتخابات
20 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟
لإنقاذ لبنان من الأزمة .. قرداحي منفتح على أيّ حل وإن كان استقالته
تقدم أنصار الله الکبير في الساحل الغربي... سيناريوهات انتصار خالٍ من المتاعب
إحباط المؤامرة الأمريكية بالدبلوماسية الناجحة للواء قاآني