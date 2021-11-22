قوات الامن البحريني تشن حملة اعتقالات واسعة من جديد

وقعت الاعتقالات فجر اليوم عبد حملة مداهمات شنتها قوات الامن على منازل المواطنين في كل من بلدات الدراز والعكر والنويدرات.



وعرف من بين المعتقلين كل من محمود عبداللطيف, ومحمد عبدالجبار, وحسين المغني من العكر.



أما في الدراز فشملت الاعتقالات كل من أحمد عبدالله مرهون وحسين رحمة ومهدي مسلم وحسن مسلم ومحمد يحيى بداو.



واعتقلت قوات الامن كل من مصطفى بحر وفاضل عباس عبدالجبار ومنصور عبدالله عبدالجبار وعبدالجبار على عبدالجبار.



يذكر أن وتيرة القمع تصاعدت في البحرين منذ تولي ولي العهد البحريني سلمان بن حمد رئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه خليفة الخليفة الذي وافته المنية أواخر العام الماضي.



كما انها تزامنت مع انتهاء ما يسمى بحوار المنامة الذي واجهه البحرانيين بتظاهرات منددة بعقده وبمشاركة الصهاينة فيه.