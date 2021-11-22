أوليانوف: من الصعب التكهن بالمدة التي ستستغرقها محادثات فيينا

وقال ممثل روسيا في محادثات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران في مقابلة مع صحفي روسي إنه من الصعب التكهن بمدة المحادثات المقبلة.



وقال ميخائيل أوليانوف ، ممثل روسيا في محادثات فيينا ، "لا تزال هناك فرصة لإعادة الاتفاق النووي ومن الصعب التكهن بالمدة التي ستستغرقها محادثات فيينا." واضاف "علينا انتظار عودة ايران الى فيينا والاستماع لمواقفها اولا".



وكتب أوليانوف في تغريدة أخرى: "تقييمي الحذر قبل استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي يجب أن يكتمل بجملة واحدة ، بالنظر إلى أن المخاطر ايضا كبيرة للغاية ، فان المفاوضون ملزمون بتحقيق النجاح ".



كما غرد يوم الاثنين: "ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران يومي الاثنين والثلاثاء ( 22 و 23 نوفمبر ) وهذه فرصة جيدة للوكالة الذرية والمسؤولين الجدد في إيران لإقامة اتصالات وتعاون أوثق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واضاف "نتمنى ان يجري الجانبان محادثات بناءة".



ومن المقرر أن تجتمع إيران ومجموعة 4 + 1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) في فيينا يوم 29 كانون الأول (ديسمبر) وإجراء محادثات. أكد علي باقري ، النائب السياسي لوزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، مرارًا وتكرارًا أن الهدف الرئيسي للمحادثات المقبلة في فيينا هو رفع الحظر غير القانوني المفروض على الشعب الإيراني.