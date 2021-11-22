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الاثنين 22 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:55

الصادق المهدي: البرهان حاول التودد لـ'إسرائيل' أثناء الانقلاب العسكري

الصادق المهدي: البرهان حاول التودد لـ
وبحسب مصادر فقد أوضحت المهدي، في مقابلة مع مركز "أتلانتيك كاونسيل" البحثي الأمريكي، أن "الحكومة علمت بدور إسرائيل الداعم للانقلاب العسكري رغم أنها لم تظهر في واجهة الأحداث" لافتة إلى أن "المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أجرى زيارة إلى إسرائيل لهذا الغرض".

وقالت وزيرة الخارجية السودانية السابقة، "أن مصر وإسرائيل دعمتا الانقلاب العسكري الأخير في السودان"، مضيفة أن "البرهان حاول التودد لإسرائيل بقوله إن هؤلاء السياسيين، الذين أبعدهم عن الحكومة، كانوا ضد إسرائيل".

وكان البرهان قام بإقالة الحكومة، ووضع رئيسها عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق عاد بموجبه حمدوك ليرأس حكومة قال عنها إنها ستكون حكومة تكنوقراط.

وقال التحالف المدني، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان ووزرائه السابقين، إنهم رفضوا الاتفاق، مشيرين إلى حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 964939
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