غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على العاصمة صنعاء

وبحسب مصادر اعلامية يمنية فان الطيران السعودي شن ثلاث غارات على حي الاعناب السكني، ولم تذكر المصادر على الفور اي حصيلة للغارات.



وكان الاعلام السعودي اعلن البدء بتنفيذ ضربات جوية على اهداف في صنعاء وصفها بانها مشروعة.



ونقلت وسائل اعلام سعودية عن مسؤولين في تحالف العدوان ان الاهداف تابعة لحركة انصار الله.وبحسب مصادر اعلامية يمنية فان الطيران السعودي شن ثلاث غارات على حي الاعناب السكني، ولم تذكر المصادر على الفور اي حصيلة للغارات.



وكان الاعلام السعودي اعلن البدء بتنفيذ ضربات جوية على اهداف في صنعاء وصفها بانها مشروعة.



ونقلت وسائل اعلام سعودية عن مسؤولين في تحالف العدوان ان الاهداف تابعة لحركة انصار الله.