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الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:50

حماس للاحتلال: بيتك أوهن من بيت العنكبوت

حماس للاحتلال: بيتك أوهن من بيت العنكبوت
وقال رضوان: ان عملية القدس اثبتت قدرة المقاومة الفلسطينية على التكيف مع الاجراءات الامنية المشددة الصهيونية ومقدرتها على تسديد ضرباتها في المكان والزمان متى شاءت، في وقت تتصاعد فيه حملة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني والتحريض على حركة حماس وعلى المقاومة الفلسطينية، مشيراً الى ان المستهدف ليست حماس لوحدها، بل المستهدف هي المقاومة باعتبار ان حماس رأس حربة للمقاومة على ارض فلسطين.

واعتبر رضوان، ان وضع حركة حماس على قوائم الارهاب البريطانية يأتي في سياق تجريم المقاومة في الاخلاقيات المنقوصة من قبل بريطانيا الاستعمارية العنصرية الداعمة للكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية، في الوقت الذي يعاني الاحتلال من عزلة بعد تغيير في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية بسبب معركة سيف القدس وصعود تيار المقاومة على ارض فلسطين ومحور المقاومة في المنطقة، وتزامناً مع تصاعد الهجمة الصهيونية في الضفة الغربية وفي القدس حيث الاستيطان والهرولة والتطبيع والدعم البريطاني الامريكي للكيان الصهيوني.

وبين رضوان، ان عملية القدس تؤكد على ان القدس كانت وستبقى عربية اسلامية وان المقاومة هي الخيار الامثل والاقصر لاستعادة القدس وتحريرها. كما انها جاءت في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد الاقصى واهالي القدس وحي الشيخ الجراح، ولتقول للاحتلال ان بيتك أوهن من بيت العنكبوت، ولا تعبأ بقرارات بريطانيا، مشدداً على ان رسالة العملية رداً لمن يريد وضع المقاومة على قوائم الارهاب وتجريمها.

ويشار الى ان منفذ عملية القدس المحتلة فادي أبو شخيدم باحث دكتوراه ويخطب في العديد من مساجد القدس ومن مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، كان قد تنكر بزي رجال الدين "الأشكيناز" واطلق النار عند باب السلسلة في القدس ما ادى الى مقتل اسرائيلي وهو إلياهو دافيد كاي، الذي كان مجندا في سرية تابعة للواء "المظليين" في جيش الاحتلال، ويعمل مرشدا للمستوطنين في حائط البراق المحاذي للمسجد الأقصى وإصابة آخرين بينهم واحدة خطرة. فيما اشارت معلومات عن أنه "من بين المصابين الحاخام الذي أعدم الطفل الفلسطيني عمر أبو عصب".
رقم : 964989
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