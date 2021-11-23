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الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021 ساعة 14:24

وزير الدفاع الإيراني: طاقات التعبئة ضمانة للعبور من جميع القضايا والمشاكل

وزير الدفاع الإيراني: طاقات التعبئة ضمانة للعبور من جميع القضايا والمشاكل
وجاء في جانب من بيان اصدره وزير الدفاع لمناسبة اسبوع تعبئة المستضعفين اليوم الثلاثاء: لاشك ان الاهتمام بالقدرات والطاقات الواسعة لشعبنا العزيز المتجسدة في اطار التعبئة والتي ثبتت فاعليتها بوضوح، يعد السر والضمانة للعبور الناجح من جميع القضايا والمشاكل.

واضاف: ان حضور وتواجد التعبئة يتجلى في الخدمات الحيوية في البلاد على نطاق واسع، سواء في الانشطة العلمية والتكنولوجية المتقدمة او الاحداث الرياضية او ايجاد الاجواء المعنوية.

واشار الى الدور البارز للتعبئة في الدفاع عن البلاد وصون الثورة في بداياتها ومن ثم في فترة الدفاع المقدس وبعدها في مرحلة البناء والاعمار واليوم جاءت بكل طاقاتها وقدراتها الثقافية والعلمية الى الساحة في ظروف الحرب الناعمة ومواجهة الحظر الظالم المفروض من قبل الاستكبار ومكافحة فيروس كورونا المقيت لتكون مرة اخرى نصيرة الثورة والبلاد بدعمها واسنادها وخدمات المتزايدة وجهودها المضاعفة.
مصدر : وكالات
رقم : 965043
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