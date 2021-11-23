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الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021 ساعة 14:26

الاحتلال الأمريكي يخرج 110 آليات من قواعده بسوريا باتجاه العراق

الاحتلال الأمريكي يخرج 110 آليات من قواعده بسوريا باتجاه العراق
ونقلت مصادر محلية بأن رتلاً مؤلفاً من 70 آلية عسكرية خرج من معبر الوليد الغير الشرعي عند الساعة الثالثة فجراً بتغطية من الطيران المروحي الأمريكي واتجه نحو شمال العراق.

وأضافت المصادر إن رتلاً آخر مؤلفاً من 40 آلية خرج لاحقاً من ذات القاعدة باتجاه الأراضي العراقية بالتوازي مع تحليق طيران الاحتلال وقيام ميليشيا قسد المدعومة أمريكياً بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مطار خراب الجير.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في السادس من الشهر الحالي أكبر رتل آليات لقواتها المحتلة مؤلف من 270 آلية وذلك من قاعدتها في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة واتجه إلى شمال العراق عبر معبر الوليد الغير الشرعي.
رقم : 965044
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