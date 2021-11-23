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الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:39

وزيرة إسرائيلية: التطبيع مع العرب يتطلب محفزات أمريكية

وزيرة إسرائيلية: التطبيع مع العرب يتطلب محفزات أمريكية
في حوار مع موقع "تايمز أوف إسرائيل" خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أكدت الوزيرة اليمينية المتشددة المعروفة بتأييدها لضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات أنه من أجل توسيع اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الدول العربية التي بدأت العام الماضي، سيتعين على الولايات المتحدة تقديم حوافزها الخاصة للدول المرشحة للتطبيع.

وقالت: "هناك الكثير من الإمكانات، لكن الكثير يعتمد على تأثير إدارة بايدن.. في النهاية، تصنع هذه الدول (الإمارات والبحرين والمغرب) التسوية، ليس فقط لأن لديهم مصلحة في صنع السلام مع "إسرائيل"، لكن أيضا لأن لديهم مصلحة مع الولايات المتحدة".

وأضافت شاكيد أنه بينما اضطرت "إسرائيل" للتخلي عن خطط لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لبدء تنفيذ الاتفاقات، لن تكون هناك ضرورة لإيماءات إسرائيلية أخرى للفلسطينيين من أجل الإضافة لاتفاقيات التطبيع القائمة.

وقالت: "نعم، لعب التخلي عن الضم دورا، لكن هذا لا يعني أننا سنكون مستعدين لتقديم تنازلات في هذا المجال.. في النهاية، ستحتاج هذه الدول للحصول على أشياء من الأمريكيين، وليس منا".
مصدر : وكالات
رقم : 965074
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