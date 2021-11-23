الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:40

استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير بسوريا

استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير بسوريا
وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة لسانا أن 5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها من دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين.

وبينت المصادر أنه فور استهداف القاعدة شهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي.

وتعرضت قواعد الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لديرالزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين وسط تعتيم من قوات الاحتلال على خسائرها.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في عدة مناطق بالجزيرة السورية ولاسيما في حقول النفط والغاز لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج بواسطة أرتال من الصهاريج والشاحنات وبالتنسيق مع مرتزقتها من ميليشيا “قسد”.
رقم : 965075
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
23 تشرين الثاني 2021
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
23 تشرين الثاني 2021
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
23 تشرين الثاني 2021
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
23 تشرين الثاني 2021
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
22 تشرين الثاني 2021
العراق يجدد موقفه الرافض
العراق يجدد موقفه الرافض 'للتطبيع مع الكيان الصهيوني'
22 تشرين الثاني 2021
کواليس إعلان بريطانيا حماس منظمةً إرهابيةً
کواليس إعلان بريطانيا حماس منظمةً إرهابيةً
22 تشرين الثاني 2021
الإمارات العربية المتحدة، سوق رئيسي للسلاح الإسرائيلي
الإمارات العربية المتحدة، سوق رئيسي للسلاح الإسرائيلي
22 تشرين الثاني 2021
ما هي خيارات السعودية للخروج من المستنقع اليمني؟
ما هي خيارات السعودية للخروج من المستنقع اليمني؟
22 تشرين الثاني 2021
القدس في قلب المواجهة.. تفاصيل رسالة "حماس" إلى الصهاينة!
القدس في قلب المواجهة.. تفاصيل رسالة "حماس" إلى الصهاينة!
22 تشرين الثاني 2021
الحرس الثوري: وجهنا 9 صفعات للأمريكيين في الخليج
الحرس الثوري: وجهنا 9 صفعات للأمريكيين في الخليج
21 تشرين الثاني 2021
الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود
الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود
20 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟