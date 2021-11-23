الاردن ينشر نص بنود إتفاق 'الطاقة مقابل المياه' مع الكيان الاسرائيلي

الوثيقة تم توقيعها بحضور مستشار الرئيس الامريكي لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للامارات للتغير المناخي سلطان بن احمد الجابر.



وقالت وزارة المياه والري في بيان ان مضمون الوثيقة هو اعلان نوايا بين الامارات والاردن و"اسرائيل" لدراسة جدوى اقامة مشروع لانتاج الطاقة المتجددة في الاردن تنفذه شركة اماراتية ومشروع لتحلية المياه لتزويد الاردن بمئتي مليون متر مكعب من البحر الابيض المتوسط.



وبموجب البند (الخامس) فأن الوثيقة هي اعلان نوايا فقط لايترتب عليه او يؤثر على اي التزامات او حقوق قانونية على الاطراف الموقعة بموجب القانون الدولي.



واوضح البيان انه بموجب الوثيقة تنوي الاطراف الثلاث القيام باستكشاف الجدوى لكلا المشروعين خلال فترة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل.



ونصت الوثيقة في البند الاول منها على ان كلا المشروعين مشروطان ببعضهما بمعنى انه لن ينفذ اي مشروع دون تنفيذ الآخر.



واليوم التقى ملك الاردن بولي عهد الامارات محمد بن زايد، ولدى الاردن اتفاق تطبيع مع الكيان الاسرائيلي منذ عام 1994 في حين وقعت الامارات اتفاق تطبيع في طعنة في ظهر القضية الفلسطينية اب 2020 برعاية ادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.