قائد البحرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران: لا نترك مجالاً لنفوذ العدو

وتابع الأدميرال علي رضا تنكسيري ، اليوم الثلاثاء ، في حفل تعريف قائد قاعدة الإمام علي (ع) البحرية في تشابهار ان: "الإسلام هو أول مرساة لنا يبقينا على الطريق وفي الأعاصير ، يحافظ على وحدة الأمة والثورة وان الشيعة والسنة ينتمون جميعا لهذا البلد وعلينا جميعا الدفاع عن هذا البلد معا.



وأضاف: "إيران الإسلامية هي بلد كل الإيرانيين وعلينا الدفاع عن هذا البلد والوقوف بوجه من يسعى إلى زعزعة الأمن في البلاد".



وقال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإسلامي في إشارة إلى توصيات علماء الدين: "هناك نعمتان مجهولتان هما الصحة والامان وهما أمران مهمان للغاية ".



ولفت إلى الأحداث وانعدام الأمن في بعض دول الجوار ، وقال: "إذا أردنا نحن شعب إيران الصحة والأمان لأنفسنا وعائلاتنا ، فيجب أن نحافظ على سفينة الوحدة هذه".



وقال الأدميرال تنكسيري ان المؤشر الاكثر اهمية في هذا الاتجاه هو الوحدة ويجب أن نثبت ذلك عمليًا.



وتابع: "بالنسبة للحرس الثوري الإيراني والتعبئة الشعبية(البسيج) لا فرق لديهم في ان تقع الفيضانات في خوزستان أو في شرق البلاد ، والجميع قد شاهد ذلك وأثبتت كل القوات المسلحة أنهم خدام الشعب والثورة."