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الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021 ساعة 20:02

حزب الله: الأكاذيب الرخيصة لن تؤثر بتاتًا على صورة المقاومة

حزب الله: الأكاذيب الرخيصة لن تؤثر بتاتًا على صورة المقاومة
تعليقا على الرسائل الكاذبة المنسوبة لرئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد والسيدة زينب قاسم سليماني، اعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان ان بعض الجهات المشبوهة دأبت على اختراع أكاذيب واختلاق أخبار ورسائل مزورة لا أساس لها من الصحة، نسبتها إلى قيادات أو جهات في حزب الله بهدف الإساءة والتشويه وتضليل الرأي العام اللبناني والعربي.

ونفت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيانها نفياً قاطعاً صحة ما نشرته تلك الجهات وما يدور في فلكها من وسائل إعلام ومواقع الكترونية وبعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت وسائل الإعلام الرصينة والسياسيين والناشطين وعموم جمهور المقاومة ومناصريها على الساحتين اللبنانية والعربية إلى اهمال هذه الشائعات والأكاذيب الرخيصة التي لن تؤثر بتاتاً على صورة المقاومة الناصعة والمشرفة وموقفها الدائم إلى جانب الحق والحقيقة ومقاومة الاحتلال ومقارعة الظلم والظالمين.
رقم : 965107
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