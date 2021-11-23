الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021 ساعة 20:43

رئيسي: نولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي في إطار منطقة إيكو

رئيسي: نولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي في إطار منطقة إيكو
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع الأمين العام لمنظمة إيكو الاقتصادية "خسرو ناظري" بالرئيس الإيراني، في طهران اليوم الثلاثاء.

ونوّه رئيسي إلى اقتراب موعد الاجتماع القادم لمنظمة إيكو، وضرورة تذليل كافة العقبات من مسار التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء.

ولفت رئيس الجمهورية، أن كلا من اعضاء المنظمة لديه طاقات اقتصادية وفيرة في شتى المجالات ومنها الطاقة والتجارة والنقل والاقتصاد الرقمي والاقتصاد البحري والسياحة؛ بما يلزم تفعيل هذه الطاقات وصولا إلى النمو الاقتصادي المنشود في المنطقة.

وفيما أكد على استعداد إيران لدعم هذه الجهود، قال رئيسي: إن الجمهورية الإسلامية تولي أهمية خاصة إلى التعاون الإقليمي في إطار منطقة إيكو الاقتصادية.

إلى ذلك، قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، تقريرا بشأن التحضيرات لعقد الاجتماع الخامس عشر للمنظمة، والمرتقب في 28 نوفمبر الجاري باستضافة جمهورية تركمانستان.
رقم : 965115
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
رئيسي: الاديان السماوية تعزز الوحدة بين اتباعها
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
عروض عسكرية أمريكية للبنان خلال أزمة اقتصادية!
23 تشرين الثاني 2021
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
23 تشرين الثاني 2021
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
23 تشرين الثاني 2021
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
23 تشرين الثاني 2021
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
رئيسي: نقف بصمود من موقع الاقتدار
22 تشرين الثاني 2021
العراق يجدد موقفه الرافض
العراق يجدد موقفه الرافض 'للتطبيع مع الكيان الصهيوني'
22 تشرين الثاني 2021
کواليس إعلان بريطانيا حماس منظمةً إرهابيةً
کواليس إعلان بريطانيا حماس منظمةً إرهابيةً
22 تشرين الثاني 2021
الإمارات العربية المتحدة، سوق رئيسي للسلاح الإسرائيلي
الإمارات العربية المتحدة، سوق رئيسي للسلاح الإسرائيلي
22 تشرين الثاني 2021
ما هي خيارات السعودية للخروج من المستنقع اليمني؟
ما هي خيارات السعودية للخروج من المستنقع اليمني؟
22 تشرين الثاني 2021
القدس في قلب المواجهة.. تفاصيل رسالة "حماس" إلى الصهاينة!
القدس في قلب المواجهة.. تفاصيل رسالة "حماس" إلى الصهاينة!
22 تشرين الثاني 2021
الحرس الثوري: وجهنا 9 صفعات للأمريكيين في الخليج
الحرس الثوري: وجهنا 9 صفعات للأمريكيين في الخليج
21 تشرين الثاني 2021
الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود
الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تهرب الوقود
20 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العنصرية ‘‘الإسرائيلية‘‘ مع فلسطيني الداخل
نظرة على الهيكل العسكري لحزب الله والكابوس الكبير الذي ينتظر الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘
أبواب جهنم تفتح على الكيان الصهيوني على الحدود مع الأردن
محور الجزائر - جنوب إفريقيا.. هل ينجح في إنقاذ إفريقيا والصحراء الغربيّة؟