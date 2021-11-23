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الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021 ساعة 22:40

المقداد: مؤمنون بتحرير كامل التراب السوري

المقداد: مؤمنون بتحرير كامل التراب السوري
واكد المقداد في حديث لوكالة "تسنيم"، أن السوريين مؤمنون، إيمان لا يتزعزع، بأن كل ذرة تراب سوري ستعود إلى كنف الدولة السورية، ليس لدى القيادة أو المسؤولين السوريين فحسب، بلد لدى أطفال سوريا أيضا، مشددا على إيمانه بأن هذا الأمر حقيقة واقعة قادمة لا محالة.

وذكر مقداد أن الدول الغربية تريد النيل من بلاده بالسياسة ما عجزت عن نيله عبر التدخل العسكري المباشر، وذلك من خلالها دعمها للإرهاب، موضحا أن الغرب فشل في فرض إرادته على سوريا عبر الإرهاب والعمل العسكري، وبأنه، في تلك الفترة الراهنة، يريد إعاقة أي تقدم سياسي، حيث حمَّل وزير الخارجية السوري، الدول الغربية مسؤولية عرقلة الحلول السياسية للملف السوري عبر ممارساتها العدائية تجاه دمشق.

ودان الوزير السوري التدخل التركي في بلاده، معتبرا أن هذا الاحتلال يعرقل جهود حل الأزمة السورية، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تدعم ميليشيات مختلفة ومجموعات إرهابية مسلحة، في مناطق شمال شرق سوريا، في سياق الضغط على الدولة السورية من أجل التراجع عن الانجازات والانتصارات التي حققتها أثناء حربها على الإرهاب.

وأعرب فيصل المقداد عن أمنيته أن يكون الأساس في العلاقات العربية - العربية، إعادة لحمة الصف العربي، حيث دعا الدول العربية إلى تطبيع العلاقات فيما بينها، مطالبا الزعماء العرب العمل بهدف حشد أكبر جهد عربي ودولي لاستعادة الحقوق المغتصبة للأمة العربية.
رقم : 965124
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